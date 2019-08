Las 11 mejores películas de Hilary Duff, nuestra por siempre princesa de Disney

Hilary Erhard Duff, mejor conocida como Hilary Duff, pisó un foro de cine por primera vez a la edad de 10 años en la película True Women (1997), protagonizada por Angelina Jolie. Hilary apenas apareció 5 minutos a cuadro. No fue hasta el año 2001 que Hilary conoció la fama a nivel internacional al dar vida a Lizzie McGuire en la serie del mismo nombre de Disney Channel, la cual nos narraba la historia y problemas típicos de una adolescente y sus amigos. Después de esto las ofertas para protagonizar diversos filmes no pararon de tocar la puerta de Hilary. Muchas de estas fueron un gran éxito, otras pasaron sin pena ni gloria y otras son de pena ajena. Como la queremos mucho y se merece mayor reconocimiento que el que tiene, hoy te dejamos las 11 mejores películas de Hilary, de la menos a la más importante en calidad artística. ¡Vamos!

11 . The Haunting Of Sharon Tate (2019)

Dirigida por Daniel Farrands, toma como primicia el asesinato de la actriz Sharon Tate, uno de los peores crímenes de los Estados Unidos. Se crea una trama sin sentido, personajes sin lógica y una dirección que deja mucho que desear.

10 . Casper Meets Wendy (1998)

El primer protagónico de Duff llegó con esta cinta de la franquicia del fantasma amistoso. Huyendo del envidioso brujo Desmond, Wendy (Hilary Duff) y sus tías, tres brujas perversas y alocadas llamadas Gert, Gaby y Fanny, se esconden en un centro vacacional situado en plena montaña. Allí es donde inesperadamente se encontrarán con Casper y el trío fantasmal formado por Látigo, Tufo y Gordi.

9 . Cadet Kelly (2002)

En la época dorada de películas caseras de Disney, Hilary da vida a Kelly Collins, una adolescente llena de creatividad y siempre a la última en temas de moda. Ella se ve forzada a ingresar en una academia militar en la que su padastro ejerce como Comandante en Jefe. A pesar de su torpeza que provocará que su entrenamiento como recluta sea una verdadera chapuza, Kelly luchará para adaptarse. Pero deberá emplearse a fondo ya que se encontrará con la Capitana Stone (Christy Carlson Romano), una estricta oficial que hará todo lo posible para hacerla fracasar.

8 . War, Inc. (2008)

Esta fue la primera incursión de Hilary en una cinta tipo B después de varios éxitos taquilleros. En la misma rompe con su imagen de niña inocente para transformarse en una letal mujer. Ambientada en el futuro, una empresa privada, propiedad de un expresidente norteamericano, se apodera del Turguistán, un país desértico de Oriente Medio. Inmediatamente después, estalla una rebelión para derrocar al gobierno. Un asesino profesional (John Cusack) recibe el encargo de matar al ministro de la corporación llamada CEO, pero todo cambiará cuando el despiadado asesino se enamore de la cantante pop local, Yonica (Hilary Duff).

7 . Raise Your Voice (2004)

Considerada quizá el peor éxito de Hilary en años, la cinta nos muestra el lado más frágil, sencillo y la fuerza vocal de Duff, especialmente en la escena final, que es realmente conmovedora. En esta cinta una joven cantante pueblerina, abatida por la muerte de su hermano en un accidente de coche, se traslada a Los Ángeles y se matricula en una escuela de arte, lo que le permite entrar en un mundo nuevo y llevar una forma de vida muy distinta a la que conocía.

6 . Agent Cody Banks (2003)

Después que Frankie Muniz participara como invitado especial en Lizzie McGuire, el actor invitó a Hilary a participar en su próximo éxito cinematográfico. Agent Cody Banks se convirtió en una película de nicho y en un gran éxito juvenil de la época.

5 . Cheaper By The Dozen (2003) y Cheaper By the Dozen 2 (2005)

Dos en uno. Esta saga de comedia le dio a Hilary la proyección internacional y fuera de las casillas de Disney que necesitaba, además de colocarla junto a la gran estrella de la comedia de los 80 y 90, Steve Martin. A pesar del gran éxito de la primera parte, la segunda tuvo una mala recepción en taquilla. Aunado a eso Hilary fue bombardeada por las críticas a su peso y los rumores de su anorexia.

4 . The Lizzie McGuire Movie (2003)

Esta cinta fue la catapulta de Duff en la industria de la música, ya que a pocos meses del estreno decidió lanzar su álbum debut titulado Metamorphosis. En la cinta Lizzie (Hilary Duff) realiza un viaje de graduación a Roma junto al resto de su clase. Aquí descubrirá lo que es el verdadero amor y lo difícil que es madurar; también encontrará en sí misma un talento vocal que jamás pensó tener.

3 . A Cinderella Story (2004)

Esta es quizás por mucho la película más conocida de Hilary a nivel mundial, y fue por esta cinta que los rumores de una rivalidad contra Lindsey Lohan se fortalecieron más debido a la participación de Chad Michael Murray, el cual venía de protagonizar Freaky Friday (2003) con la pelirroja Lohan. Este filme es la adaptación moderna del clásico cuento de La Cenicienta. Un baile real se convierte en un baile de disfraces, las hadas madrinas en meseras, los ratones en un mejor amigo y la zapatilla en un celular. La cinta se puede encontrar ya en Netflix.

2 . The Soul Collector (1999)

Esta cinta le dio a Duff su primer premio como actriz en el año 2000, el Young Artist Awards a Mejor actuación joven una película para TV o piloto. La trama gira entorno a Zacariah, un guía de almas; él las acompaña hacia la eternidad. Sebido a un error, es castigado por sus superiores a vivir durante 30 días como un humano. Su nueva vida se desarrollará en una granja y pronto se implicará mucho más de lo que creía en los asuntos de Ellie (Hilary Duff) y su madre Rebecca, una viuda joven dueña del lugar.

1 . According To Greta (2009)

Esta es hasta ahora la mejor película de Hilary. Quizás no fue un éxito taquillero, pero demostró el talento que tiene Duff y que no es solo una cara bonita. Un drama que te erizará la piel. Protagonizada por la ganadora del Oscar Ellen Burstyn, Evan Ross y Hillary Duff, la trama sigue a Greta, una adolescente rebelde que se enamora de un joven de color y de clase baja; tendrán que luchar por su amor y demostrar a todos que no es un capricho de niña rebelde.