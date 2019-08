Ya te lo dijimos varias veces, pero nunca viene de más: el próximo 9 de Agosto llega la tercera temporada de GLOW. Cuando nos enteramos que las mentes detrás de este show eran las que estaban a la par de Orange Is The New Black sabíamos que desde el humor nos meteríamos en temas complejos y que cada personaje tendría un camino de exploración y descubrimiento.

Ayer te hablamos de las mejores luchadoras que hemos visto sobre el ring, no solo por su técnica sino también por su estética y lo que han logrado construir. Esta vez nos toca hablar de 7 personajes que son los más aburridos entre las cuerdas. Ok, quizás algunos debajo del escenario nos cuentan historias interesantes, pero al momento de subirse al ring son los primeros que pasan de largo en nuestra memoria.

Con ustedes, las 7 luchadoras que menos nos gustan de GLOW.