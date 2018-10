Las 9 brujas más recordadas del mundo de las series

1 . Samantha y Endora – Bewitched

2 . Melisandre – Game of Thrones

No es una bruja en el sentido tradicional que podamos verla sobre una escoba, pero debe estar en este conteo. Es una Sacerdotisa Roja al servicio de R’hllor , el Señor de la Luz , esconde bajo su belleza de mujer joven su verdadero rostro. Ya con haber recuperado, bah, salvado de la muerte a Jon Snow . se ganó nuestro corazón.

3 . El Aquelarre – American Horror Story: Coven

4 . Willow – Buffy the Vampire Slayer

La serie se centraba fundamentalmente contra la lucha de los vampiros y otras clases de monstruos, entre ellos las brujas. Si bien no hemos visto muchas, sí conocimos a una de las más poderosas: nos referimos a Willow. Ella no solo ganó mucho poder sino que también el dolor la llevó a convertirse en la villana de la serie, aunque gracias a Xander no la perdimos. Quedó en claro que Willow es MUY poderosa.