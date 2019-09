Las 9 curiosidades más jugosas de la serie más polémica del momento – 13 Reasons Why

Amada por unos y odiada por otros, 13 Reasons Why es sin duda una de las series más polémicas de los últimos años ya que cada capítulo hace cuestionar los actos de la mayoría de las personas que la ven. La tercera temporada se estrenó hace unas semanas a través de Netflix , y por esa razón les traemos 9 curiosidades que seguro no sabían.

1 . El libro

2 . Selena Gómez

3 . Instagram

4 . Ayuda profesional

5 . Grey’s Anatomy

Cinco actores que aparecen en 13 Reasons Why estuvieron antes en Grey’s Anatomy : Kate Walsh ( Olivia ), Mark Pellegrino ( Deputy ), Wilson Cruz ( Dennis ), Ajiona Alexus ( Sheri ) y Dylan Minnette ( Clay ).

6 . Tatuajes

Selena Gómez y dos miembros del elenco se hicieron tatuajes a juego. Gómez , Alisha Boe ( Jessica ) y Brandon Flynn ( Justin ) se tatuaron juntos como muestra de apoyo al Project Semicolon , una organización no lucrativa enfocada en la prevención del suicidio.

7 . El suicidio

8 . La crítica

La serie ha sido criticada por muchos por, en cierto modo, fomentar ideas suicidas. En ese sentido, varios famosos han recomendado no verla a los adolescentes que hayan tenido pensamientos similares. Lo mismo han sugerido algunas asociaciones que consideran que la serie no es para adolescentes y que no debieran verla solos. Debido a eso, Netflix decidió eliminar la escena del suicidio de Hannah.