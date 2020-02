Las 9 películas más icónicas protagonizadas por Johnny Depp

Si hay un actor en Hollywood que no teme transformarse para un rol, ese es Johnny Depp. El actor, nacido en Kentucky, Estados Unidos, un 9 de junio de 1963, es actualmente una estrella polémica, en medio de acusaciones cruzadas con su ex esposa, la actriz Amber Heard, por violencia doméstica. Separando el hombre del caso judicial, no podemos negar que, a lo largo de su carrera, Johnny Depp ha realizado numerosas películas que han quedado en la memoria de todos. A continuación, enumeramos los 9 films más icónicos de su carrera.

1 . Finding Neverland

Este film del 2004, dirigido por Marc Foster, recupera la vida de J. M. Barrie, el autor escocés que escribió la mundialmente famosa historia de Peter Pan. Depp interpreta a Barrie y muestra su relación platónica con Sylvia Llewelyn Davies y sus hijos, quienes lo inspiraron para crear ese universo maravilloso que todos amamos. Uno de las mejores películas de Johnny Depp, sin lugar a dudas, capaz de conmover a cualquiera.

2 . Edward Scissorhands

Clásico de los noventas como pocos. Esta película de Tim Burton es, tal vez, la más icónica en toda la carrera de Johnny Depp. En ella, interpreta a Edward, un joven creado artificialmente, una suerte de Frankenstein, que, en lugar de manos, tiene tijeras. Vive aislado en una mansión oscura, hasta que la familia Boggs lo rescata. Bellísima por donde se la mire.

3 . What’s Eating Gilbert Grape?

Dirigida por Lasse Hallström, esta película de 1993 es un drama maravilloso que no solo tiene a Johnny Depp como protagonista, sino que significó la primera nominación de Leonardo DiCaprio a un premio de la Academia. What’s Eating Gilbert Grape cuenta la historia de una familia, encabezada por Gilbert (Johnny Depp), quien debe cuidar de su madre, quien sufre de obesidad mórbida, y de su hermano pequeño, discapacitado mentalmente.

4 . Blow

La última película de Ted Demme cuenta la historia de George Jung, uno de los traficantes de cocaína más famosos en Norteamérica, quien se asoció con el cártel de Medellín para traer la droga a su país. Uno de los roles más recordados por todos en la carrera de Depp.

5 . Fear and Loathing in Las Vegas

Esta película de 1998, escrita por Terry Gilliam y basada en la novela homónima de Hunter S. Thompson, no fue un verdadero éxito de taquilla, pero se ha convertido en un clásico de culto. Depp comparte cartel con Benicio del Toro y, juntos, encarnan a dos periodistas que dejan atrás sus ambiciones profesionales para entregarse a un viaje a través de la ciudad bajo la influencia de drogas, muchas drogas.

6 . Ed Wood

Esta película dirigida y producida por Tim Burton es una biopic que cuenta la historia de Ed Wood, el director de cine de culto, que alguna vez fue nombrado como el peor de la historia del cine. En este film, que lo tiene a Depp en el rol de Wood, por supuesto, muestran los esfuerzos del artista por entrar en la industria y su vínculo con el mítico Bela Lugosi.

7 . Charlie and the Chocolate Factory

Basada en la novela de Roal Dahl, esta película del 2005 vuelve a juntar a Johnny Depp con Tim Burton, quien lo pone a interpretar a Willy Wonka, el extrañísimo dueño de la fábrica de chocolates con la que todo el mundo sueña.

8 . Donnie Brasco

Esta película de 1997 es, probablemente, una de las mejores en la carrera de Johnny Depp. En ella, su personaje es un agente del FBI que logra infiltrarse en un clan mafioso para detenerlos. Basada en la vida de Joseph D. Pistone, tiene a Al Pacino en el papel de Lefty, el líder de los mafiosos que no desconfía de Donnie Brasco, el personaje inventado por el FBI que traerá el fin a su clan.

9 . Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

Más allá de Edward Scissorhands, Ed Wood o Willy Wonka, las nuevas generaciones conocen a Johnny Depp por su Capitán Sparrow, a quien ha interpretado a lo largo de todas las películas de la franquicia de Disney, Piratas del Caribe. Para crear a este mítico personaje, Depp se basó en el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, y en el personaje de los Looney Tunes, Pepé Le Pew.