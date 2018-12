Las calles están llenas de series gracias a este artista plástico

¿Quién no quiso encontrarse en la calle con personajes de sus series favoritas? ¿Quién no quiso que ellas sean sus vecinas? Todo es probable. El artista Axe Colours, oriundo de Barcelona, se inspira en los personajes de, por ejemplo, Game of Thrones y The Walking Dead para que todos podamos sentir a estas estrellas más cerca que nunca al retratarlas en sendos grafitis.

Lo único malo es que tendríamos que mudarnos a la ciudad catalana y rentar departamento cerca para que estas pinturas sean nuestras vecinas…