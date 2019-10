Las canciones serán muy importantes en la historia de la película

El co-director, Chris Buck , dijo que las canciones de la película le da otro tono a la película: “La música de Robert y Kristen Anderson-Lopez y Christophe Beck s on parte del ADN de Frozen. No podríamos imaginar construir Frozen 2 sin ellos. Llenan a los personajes de emociones y a través de su increíble música hemos sido capaces de profundizar y expandir la historia”.

Jennifer Lee, co-directora, insistió en la importancia de las canciones para conocer a los personajes: “Las canciones de Frozen 2 reflejan el crecimiento de los personajes y la profundización en su historia. La música es divertida, emocional, poderosa, íntima y épica. Kristen, Bobby y Christophe definitivamente se han superado a sí mismos y han usado la música para explorar nuevos horizontes”.

La directora también reveló que hay una larga lista de nuevas canciones, que incluyen All Is Found de Kacey Musgraves, Some Things Never Change y Lost in the Woods de Weezer.

Frozen 2 llegará a los cines del mundo el próximo 22 de noviembre.