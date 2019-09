Las cosas que debe incluir James Gunn en su nueva película

La película de David Ayer no es perfecta, ni siquiera está cerca de serlo, pero tampoco esa abominación del cine que algunos de sus críticos hicieron que fuera. Cuando se informó que James Gunn asumió las responsabilidades de escritor/director para la secuela de Suicide Squad , una de las primeras cosas que supimos fue que la película se titularía The Suicide Squad y representaría un reinicio completo de la franquicia. Sin embargo, algunos de los actores originales podrían volver.

Bronze Tiger

Hay muchas encarnaciones del Escuadrón que no han presentado al ex asesino Ben Turner , sin embargo, sería una gran idea incluirlo en la nueva producción de James Gunn .

Un nuevo Deadshot

Uno de los rumores más fuertes es que Deadshot no volverá en la próxima secuela de Suicide Squad de James Gunn . La agenda de Will Smith está muy apretada y Gunn no podrá contar con él.

Sin embargo, Will Smith nunca fue un casting adecuado para el personaje. A pesar e hacer su mejor trabajo posible, no pudo captar la esencia del personaje, quien, muy a menudo, suele ser un imbécil insensible, utiliza su casco la mayoría del tiempo y, a pesar de ser un asesino a sangre fría, logra hacerse querer. La versión de Will fue mucho más sensible y cómica.

Hay muchos actores que podrían interpretar a Lawton y algunas de las mejores opciones son Jamie Foxx, Michael B. Jordan, Manu Bennett o Karl Urban.