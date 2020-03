Las curiosidades más insólitas que no sabías sobre la franquicia de James Bond #1

La nueva película del Agente 007, No Time To Die, está a punto de llegar a los cines de todo el mundo, así que nos pareció una buena época para recordar los datos más curiosos sobre esta interminable saga. A lo largo de los años, la franquicia de James Bond se ha convertido en una de las más reconocidas y famosas del mundo, sin embargo hay muchas cosas que puede que tú no sepas, y aquí te las contamos.

1 . Dr. No iba a ser muy diferente

A veces, puede ser complicado adaptar ciertos elementos de una novela a una película. Lo que funciona en un libro no necesariamente se traduce en la pantalla grande. Como resultado, se hicieron algunos cambios cuando los estudios EON adaptaron al Dr. No. En la novela, Bond lucha contra un calamar, el villano tiene pinzas en lugar de manos y el Dr. No es asesinado cuando se ahoga en excremento (sí, en serio). Estos elementos cambiaron, ya que los productores temían que parecieran tontos, y estaban en lo cierto.

Además, para la adaptación cinematográfica, el Dr. No no iba a ser un científico criminal. En el guión original, iba a ser revelado como un mono súper inteligente. Obviamente, los productores rechazaron esta idea porque un mono no puede ser un antagonista principal de un espía de élite…

2 . El mito de la pintura en la piel

En Goldfinger, Oddjob recubre a Jill Masteron de oro, lo que la hace morir de asfixia en la piel. En ese momento se creía erróneamente que los humanos respiran parcialmente a través de su piel, a pesar que este concepto no tiene validación médica. Esta escena de la película de James Bond ayudó a expandir ese mito. ¿Cómo sería posible que eso funcione? Incluso si Jill estaba cubierta de oro, ¿qué le impide respirar por la nariz y la boca?

Curiosamente, este mito se reforzó cuando circularon rumores de que la actriz que representaba a Jill, Shirley Eaton, murió en el set mientras filmaba esta escena. Cosa totalmente falsa, ella sigue viva.

3 . JFK y From Russia With Love

Cuando el estudio descubrió que la novela favorita del presidente John F. Kennedy en la serie era From Russia With Love, los productores decidieron adaptar esa historia a continuación, lo cual fue un movimiento extraño ya que James Bond muere en ese libro dado que las ventas de las novelas habían caído y Fleming decidió terminarla.

PX70-20:183 undated

John F. Kennedy reads at the Kennedy family home (Ambassador’s residence) in Hyannis Port, MA. Please credit “New Bedford Standard Times/John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston”

En el capítulo final del libro, la agente de la KGB, Rosa Kleb, apuñaló a Bond con un zapato envenenado, pero después de una protesta de sus fanáticos, el autor retomó la saga. JFK vio a From Russia with Love dos días antes de ser asesinado.

4 . Fleming odiaba a Sean Connery

El creador de Bond, Ian Fleming, quería a David Niven, pero Sean Connery se ganó a los productores después de verlo en la película de Disney titulada Darby O’Gill and the Little People. El autor, sin embargo, encontró esta elección completamente absurda por el fuerte acento escocés del actor. Además, Bond se describe en las novelas como alguien con cabello oscuro y grueso, y Connery ha sido pelado desde que tenía 22 años.

Fleming no podía ver cómo un calvo escocés iba a interpretar a este encantador agente británico. Los productores ignoraron las protestas y organizaron una reunión con el actor, donde confirmaron que era perfecto para el papel. Cuando el autor vio al Dr. No, admitió que Connery era brillante. Le encantaba tanto su interpretación del personaje, que hizo que el padre de Bond fuera escocés como referencia a la herencia de Connery.

5 . Goldfinger era nazi

Aunque la franquicia de Bond está llena de villanos icónicos, Auric Goldfinger es el más famoso. Al estudio le encantó tanto la interpretación de Gert Frobe que lo incluyó en otros proyectos. Sin embargo, Frobe se sintió muy incómodo interpretando al personaje porque Goldfinger mata a sus enemigos con gas nervioso. Como el actor era alemán, le preocupaba que el público asociara esta escena con las cámaras de gas en los campos de concentración nazis. Frobe deseaba que se eliminaran esas escenas porque no quería que nadie supiera la verdad: que él mismo era un nazi. :O Supuestamente, él no pensaba lo mismo que Hitler, pero se vio obligado a unirse al régimen nazi para evitar ser ejecutado. Aunque se le ordenó localizar judíos, los ocultó, sabiendo que sería asesinado si se descubrían sus acciones.

Cuando este hecho se hizo público, sus películas fueron prohibidas en Israel. No obstante, cuando un hombre llamado Mario Blumenau le dijo a la Embajada de Israel en Viena que él y su madre fueron salvados por Frobe cuando los ocultó de los nazis, se revocó la prohibición de sus películas.