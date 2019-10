Las dudas más importantes que nos dejó We Are The End Of The World – The Walking Dead

Ya hablamos largo y tendido de We Are The End Of The World, el segundo episodio de la décima temporada de The Walking Dead, en nuestro recap. Si bien afirmamos y reafirmamos que nos pareció demasiado lento y que podrían haber separado la trama en varios episodios así conocemos más a fondo aún el pasado de Alpha y Beta, nunca negamos que su historia sí que fue interesante como fue planteada. Es que se volteó el guión por completo, enfocándose más exclusivamente en Los Susurradores. Si bien ese pasado que se contó fue certero sobre muchas cosas, dudas quedaron, y varias.

En este artículo compartimos con ustedes las más importantes, las que en algún momento debieran ser respondidas.