Las escenas del MCU que no deberían haber sido borradas

4 . Carol con los chicos Kree

3 . La criatura del reino cuántico

Al igual que Hala, el Reino Cuántico es otra ubicación increíble que el MCU no ha podido explotar. En Ant-Man and the Wasp, solo pudimos pasar un par de minutos allí, y quién sabe cuándo podremos volver a visitarlo. Con eso en mente, es extremadamente decepcionante que escenas como esta no se hayan dejado. En solo unos segundos, Janet confirma que existen civilizaciones enteras dentro del Reino Cuántico, que es una revelación lo suficientemente grande por sí sola. Pero luego, la escena también confirma que también existen formas de vida inteligentes, que pueden comunicarse con los humanos, una información que debería tener implicaciones masivas para el MCU, pero que, en cambio, se ha ocultado. Además, es una escena muy linda para ver.