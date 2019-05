Como ya sabemos, Emily Bett Rickards, quien interpreta a la genio de la tecnología Felicity Smoak, no regresará para la octava y última temporada de Arrow. Recordemos: su personaje se introdujo por primera vez en el tercer episodio de la serie titulado Lone Gunmen. Según la historia, se suponía que Felicity era un personaje “one-off”, sin embargo, ese no terminó siendo el caso debido a la interpretación cautivadora de Rickards que la convirtió en una pieza fundamental para la serie. Honestamente, es difícil imaginar cómo se verá el Team Arrow y la serie en sí sin las hilarantes frases, la inteligencia y la compasión de Felicity, lo que ayudó a que ella fuera el corazón del show. En honor a un personaje tan importante, vamos a repasar las 6 escenas más memorables de Felicity Smoak en Arrow. ¡La vamos a extrañar!

1 . Lone Gunmen (Temporada 1, Episodio 3)

¿Cómo olvidar su primera aparición? Su energía graciosa y su nerviosismo al encontrarse con Oliver Queen (Stephen Amell) por primera vez la hizo muy querible. Además, la química de Rickards y Amell también se sintió de inmediato. Esta escena establecería la dinámica de esta pareja en el futuro.

2 . The Odyssey (Temporada 1, Episodio 14)

Felicity continuó demostrando su utilidad para el Team Arrow a medida que avanzaba la primera temporada. En este capítulo se mostró realmente que Oliver y Diggle (David Ramsey) la necesitaban. Gracias a los conocimientos de Felicity, Diggle le salva la vida a Oliver.

3 . City Of Blood (Temporada 2, Episodio 21)

Esta escena es de las más recordadas por los seguidores de la serie. Felicity simplemente amenaza a un siervo con vaciarle la cuenta bancaria si no le dice lo que Blood y Slade han planeado para la ciudad. Éste confiesa, pero no sin llamar antes a Felicity “perra”, a lo que ella le responde brillantemente con “una perra con Wi-Fi”.

4 . The Secret Origin of Felicity Smoak (Temporada 3, Episodio 5)

En este episodio Feli lidia con dos personas de su pasado: su madre y su novio de la Universidad. En los flashbacks de su vida universitaria, nos muestran la verdadera cara de Felicity. Y también la vemos por primera vez con un look gótico, muy diferente a lo que ella es en la actualidad…

5 . We Fall (Temporada 6, Episodio 11)

Al final de este episodio, Felicity le da un discurso conmovedor que toca el heroísmo del Team Arrow a William mientras observan a Oliver y al equipo en plena acción desde unas cámaras de seguridad. Nos parece clave esta escena ya que se muestra una secuencia de acción desde la perspectiva de Felicity.

6 . You Have Saved This City (Episodio 22, Temporada 7)

Y, por supuesto, no puede faltar su última aparición en esta lista. Felicity y Oliver se despiden entre lágrimas. Su destino se está cumpliendo. Aparece El Monitor listo para tener lo que es su sacrificio o el de Oliver a cambio de la salvación del Multiverso y, por lo tanto, de Flash y Supergirl. En un flashfoward del 2040, después de despedirse de sus hijos en la tumba de Oliver, ha llegado el momento de que ella confíe en El Monitor y se reencuentre con Oliver a través de un portal.