Las escenas post-créditos que no sirvieron de nada

Puede que las películas de superhéroes hayan popularizado esta práctica, pero tenemos varios ejemplos de películas que usaron esto y que, insólitamente, no terminaron en nada.

1 . Thor: The Dark World (2013)

Con todo el caos que rodea el final de Thor: The Dark World suponemos que fue fácil perder algunas cosas en la confusión, pero haber dejado a un monstruo gigante dando vuelta por Londres es similar a lo que hizo Game of Thrones dejando a un dragón adulto volar por todo Westeros en el final de la serie. ¿Alguna vez fue capturado o todavía está causando caos en la ciudad? Alguien en Marvel simplemente se olvidó de cerrar esa historia o luego de la película decidieron eligir otro camino para Thor: Ragnarok .

2 . Masters of the Universe (1987)

En el final de la película de He-Man, Skeletor es enviado a su muerte en el Castillo Grayskull. Pero luego, en la escena post créditos, vemos a la cabeza del villano elevarse y hace su mejor impresión de Terminator, amenazando con “¡volveré!”

Los creadores claramente estaban pensando en una secuela de Masters Of The Universe, en la que Skeletor volvería, pero la película no logró recuperar su presupuesto o vender suficientes juguetes para garantizar un segundo film, por lo que cualquier franquicia futuro de la franquicia se murió en ese instante. Pero MOMENTO: ahora Netflix la va a revivir, así que algo es algo.