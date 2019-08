Las hijas de famosos son las nuevas musas inspiradoras de Tarantino

Llegó finalmente a los cines Once Upon A Time In Hollywood y Tarantino logró cautivarnos una vez más. Imposible dejar de adorar esta película y su gran homenaje al cine mismo. Las impecables actuaciones de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt son algo que no podremos olvidar por un LAAARGO tiempo.

Como suele hacerlo, Tarantino saca ases de la manga, y en Once Upon A Time In Hollywood lo notamos en las 4 nuevas caras: el director empuja a las hijas de grandes actrices y actores a que comiencen (en algunos casos, sigan) su carrera en el cine a lo grande. Siendo dos de estas chicas guiños directos a la filmografía del gran Quentin Tarantino, con ustedes las nuevas musas inspiradoras del creador de Pulp Fiction.