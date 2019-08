Las historias del pasado de Natasha Romanoff que queremos ver en la película

1 . Su relación con Daredevil

Una de las cosas que aún se han explorado en el MCU es la relación de Nat con héroes como Matt Murdock; ni en el cine ni en Netflix se ha referenciado esto. El dúo era muy disfuncional en las historietas y, si bien algunos de sus diálogos y actitudes en los cómics no han envejecido de la mejor forma, no hay razón para no reestructurar la historia de la pareja y, de esta manera, ir introduciendo a Daredevil dentro del MCU.