Las imperdibles de la edición 23 del Festival Mix

5 . Matar a los monstruos (Kill the Monsters, 2018)

Dirigida por Ryan Lonergan (The Fall of 1980), Matar a los monstruos (Kill the Monsters) funciona de dos maneras: como la historia de una relación poliamorosa entre tres hombres que buscan curar la “depresión” de uno de ellos y como una alegoría de la historia de Estados Unidos hasta nuestros días. La cinta hace un ejercicio inteligente al conectar la vida de tres hombres homosexuales y las políticas que han construido a una nación que hasta nuestros días sigue luchando por los derechos de las personas LGBTQ+. Además, la cinta cuenta su historia en blanco y negro y hace uso de sensuales composiciones para retratar el día a día de sus protagonistas.