Riverdale comenzó siendo la historia de Archie . Es que, claro, el cómic se centra en su figura. Pero poco a poco los personajes secundarios, digamos, tomaron fuerza en pantalla, y sobre todo los femeninos. El ejemplo claro es Betty , quien en esta tercera temporada no solo tuvo un rol protagónico sino que fue una de las que mejor se desenvolvió a la par del guión.

5 . Josie McCoy

No solo nos atrae con su voz, sino también con su estilo y personalidad: Josie sabe cómo plantarse sobre un escenario y también cómo tener en claro sus metas en la vida. Ella, la verdadera mujer decidida.

4 . Toni Topaz

Bella como pocas. Toni llegó para que conociéramos una nueva cara de Cheryl . Sabe cómo portar una chaqueta de cuero y ser una chica ruda que sabe cómo seducir. Siempre con grandes looks, sin dudas ella nos tiene cautivados.

3 . Veronica Lodge

Veronica sabe hacer uso de sensualidad, y no solo con sus looks diarios sino también, y sobre todo, por la forma en la que encara la vida: ella obtiene lo que quiere y sabe muy bien cómo lograrlo. No podemos negar que eso es lo que la hace tan perfecta.