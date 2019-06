¡Las Leyendas volvieron a triunfar! – Legends of Tomorrow

No me canso de repetirlo: Legends of Tomorrow es la mejor serie del Arrowverse . Con temporadas más breves que el resto, manteniéndose alejada del crossover, logró cimentar su propia estética delirante y burlona, que terminó de consagrarse con la llegada de John Constantine .

Uno de los secretos de Legends of Tomorrow es este: se toma el tiempo para darle a cada uno de sus personajes la oportunidad de destacarse. A pesar de tener una de las líderes más carismáticas de todas, la querida Sara Lance, la serie no duda en correrla a un costado para mostrar a otros integrantes de la Waverider . Ya sea Mona , con su romance con Konane , Nate , con su vínculo con su padre, o Rory con su carrera de escritor, todos son tenidos en cuenta. Hasta el patético Gary tuvo su chance de brillar en esta temporada y también, por fin, nos adentramos en el Infierno para conocer a Astra , la joven que atormenta el alma de John Constantine .

Además, en este último episodio pudimos apreciar la presencia de The Monitor. Sí, ese personaje misterioso que había aparecido en el crossover de Arrow, The Flash y Supergirl, con quien Oliver hizo un trato que no terminamos de conocer (pero suponemos) y que estaba preparando a nuestros grandes héroes para una amenaza mayor, parece no haberse resignado a que las Leyendas quisieran pasar de participar y empezó a inmiscuirse en sus asuntos. Con él allí, podemos asegurar que Crisis en Tierras Infinitas, el próximo crossover del Arrowverse que, como si fuera poco, servirá también como culminación de Arrow, contará con la presencia del equipo de la Waverider.

Por último, el season finale también parece habernos anticipado quién será el próximo villano a enfrentar: Astra, mientras “ayudaba” a Constantine en el Infierno, tomó algunas almas que poseía Neron. Los peores monstruos históricos, Calígula, Charles Manson y Genghis Khan entre otros, parece que tendrán una segunda oportunidad gracias a Astra de llevar a cabo sus terribles planes.