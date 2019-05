Las mamás más memorables del cine y la televisión

No hay amor más incondicional que el de una madre hacia su hijo, aseveración que tanto el cine como la televisión se ha encargado de corroborar. No importan las terribles circunstancias, las madres siempre buscarán el bienestar de sus pequeños. Pero no todas ellas son iguales: las hay amorosas, rudas, perfectas, descuidadas, etc. y todas ellas demuestran su gran amor. Las hay que sin duda son memorables y que incluso han hecho que muchos identifiquemos en esos personajes a nuestra propia madre de lo bien retratada que está su personalidad. Es por ello que te presento en este artículo las 10 mamás más emblemáticas del cine y la TV.

1 . Rosemary Woodhouse – Rosemary’s Baby

Rosemary Woodhouse, madre de Adrian. Claro, no es la mamá que todos idealizamos, pero es emblemática por ser la madre del hijo de Satanás. Pasó por diversas circunstancias para lograr embarazarse y ya habiéndolo logrado su proceso no fue tan normal. Sin importar haber sido violada por el mismo Rey del Infierno, ella casi siempre le profesó amor a su hijo desde que estaba en su vientre hasta su nacimiento.

2 . Marge Simpson – The Simpsons

Marge Simpson, madre de Bart, Lisa y Maggie Simpson. ¿Por qué es importante?

Podría decirse que Marge es casi una madre modelo. Sacrificada completamente por el bien de su familia, antes que por su propia persona. Pero también nos ha dado lecciones de cómo esa casi perfección materna puede romperse y vivir con un poco de libertad.

3 . Chris McNeil – The Exorcist

Chris McNeil, madre de Regan. Si se trata de exaltar la valentía de mujeres que se enfrentan a lo desconocido, Chris es una de ellas. Para salvar a su pequeña tuvo que enfrentar al mismísimo demonio, quien estaba destruyendo a su hija al poseer su cuerpo. Ver a tu hija, pero no reconocer su comportamiento, no debe ser nada fácil…

4 . Lois – Malcolm in the Middle

Lois Wilkerson, madre de Francis, Reese, Malcolm, Dewey y Jamie Wilkerson. La abnegación es una característica que se relaciona mucho con la figura materna, y es claro que en Lois no aplica esto. Es una mujer que crió a 5 varones – ¡locura total! – y que además tenía que lidiar con su marido. A pesar de su falta de tiempo y de tacto, nunca dejó de reprender a sus vástagos para enseñar a sus hijos a comportarse y ser unos hombres de bien.

5 . Sarah Connor – Terminator 2: Judgment Day

Sarah Jeanette Connor, madre de John Connor, el líder de La Resistencia que acabará con Skynet. ¿Madre? ¡Guerrera! Es la muestra de una mujer que está decidida a todo por salvaguardar a su tesoro más preciado: su hijo. Pese a estar encerrada en un psiquiátrico, nunca olvidó el peligro que John corría y que los exterminadores no pararían de viajar desde el futuro para asesinarlo, y para salvarlo, ella misma tenía que hacerlo.

6 . Cersei Lannister – Game of Thrones

Cersei Lannister, madre de Joffrey, Myrcella Baratheon y Tommen Baratheon. Su papel como líder de Westeros puede ser muy cuestionable debido a su ambición de poder, pero algo es muy claro, Cersei hizo todo por el bien de sus hijos, como cualquier otra madre lo haría. Si bien esto pudo ser contraproducente al criar a un hijo arrogante como Joffrey, su papel de madre entregada en cuerpo y alma a sus hijos es digno reconocerse. Ella solo peleo el Trono que merecía su descendencia, mismo que no duró mucho en ellos…

7 . Erin Brockovich – Erin Brockovich

Erin Brockovich, madre de Matthew y Katie Brown, y Beth Brockovich. Si bien Erin Brockovich no era un ejemplo de madre al ser un poco descuidada en su vida, su relevancia está en su transformación. Fue su curiosidad lo que transformó su mundo, y el de sus hijos. A partir de su ejemplo no solo inspiró a su familia, sino a muchas otras madres a demostrar que cuando se quiere, se puede.

8 . Joyce Byers – Stranger Things

Joyce Byers, madre de Jonathan y Will Byers. Cruzar al Upside Down es sólo para verdaderos valientes… Valientes como Joyce a quien nunca le importó el peligro con tal de rescatar a su hijo más pequeño. Poco le hizo ruido que muchos la catalogaran como loca, el amor hacia Will y el apoyo de su hijo mayor fueron fundamentales para remarcar su papel como madre luchona.

9 . Donna Sheridan – Mamma Mia!

Donna Sheridan, madre de Sophie. Peculiar como ella sola. Desde joven decidió embarcarse en la aventura y vivir una vida llena de experiencias, misma que no se lograron como ella quería cuando quedó embarazada de Sophie. De ser un espíritu libre, paso a establecerse y entregar todo de sí para el bienestar de su pequeña, sin importar una figura paterna. Además, ella enseñó a su hija a luchar por lo que quiere a través de la música.

10 . Rebecca Pearson – This Is Us

Rebecca Pearson, madre de Kevin, Kate y Randall Pearson. Su relevancia no radica solamente en haber criado a trillizos, sino en haberse afrontado a una situación que no visualizaba. Se sabe que ella nunca se vio como madre, pero la insistencia de Jack y el amor hacía él la orillaron. Pero su valentía crece cuando decide aceptar a un bebé, no gestado por ella, y darle el amor y cuidado como a sus hijos de sangre. Ella nos enseña que no hay diferencias cuando se trata del origen.

11 . Beverly D’Onofrio – Riding in Cars with Boys