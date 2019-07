Las más importantes razones por las cuales Tarantino acertó al ordenar matar a Bill

En Agosto de 2019 se estrena la novena película del director Quentin Tarantino: Once upon a time in Hollywood. Con eso en mente no podemos dejar de recordar toda la gama de películas que el cineasta nos ha dejado desde Reservoir Dogs (1992) hasta The Hateful Eight (2015). Por eso aquí les dejamos una lista MUY completa con los porqués Kill Bill (ambas partes, 2003 y 2004) es magnífica.