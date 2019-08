Las mayores preguntas que nos genera la fusión Marvel + Disney en formato serie

Finalmente, el evento más grande del año para los fanáticos de Marvel ha llegado, y con la aparición de Marvel Studios y Kevin Feige en SDCC se revelaron los próximos planes del MCU. Feige, acompañado en el escenario por varias caras familiares, nos dio más información sobre la próxima unión de Disney+ con el MCU. En la plataforma se lanzarán cinco series: The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If …? y Hawkeye.

No obstante, quedan muchas otras cosas por descubrir y aquí nos ponemos a pensar en cuáles son los posibles escenarios en algunas de las series y cómo afectará esto al universo del cine.