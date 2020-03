Las mejores 10 películas anime para ver mientras trabajas o estudias en casa

No se trata de aburrirse como una ostra en casa durante este aislamiento auto impuesto en contra de la pandemia del coronavirus COVID-19: en Spoiler Time te hemos dado constantes recomendaciones para que la pases bien y entretenido (¡ánimo, esto va a pasar pronto!), y esta vez toca el turno a una robusta lista de recomendaciones anime como películas que mayormente se pueden conseguir de forma digital en diversas plataformas ahora mismo. Pronto les estaremos compartiendo una lista similar, pero centrada en series anime. ¡A disfrutar en casa y en compañía de tus seres queridos! Nota: La siguiente lista no tiene un orden de preferencia o importancia. ¡Todas son buenas!

1 . Mi vecino Totoro (Tonari no Totoro)

Esta entrañable película de 1988 no solo se considera por muchos como “la joya de la corona” de Hayao Miyazaki y Stusio Ghibli, sino que es la más conocida y representativa a nivel mundial, incluso teniendo al adorable monstruo mágico como emblema de los estudios. Puedes verla ahora mismo en Netflix y sentirte bien con esta hermosa historia para toda la familia.

2 . Stand by Me Doraemon

Es cierto que actualmente hay más de 40 películas anime de El Gato Cósmico, pero Quédate conmigo Doraemon es quizás la más emblemática y que une generaciones, no solo por su excelente uso del CGI 3D, sino por la forma en la que vuelve a contar la historia original de Nobita y Doraemon. No te la pierdas y prepara un paquete de pañuelos desechables, pero no para toser ni estornudar, ¿eh?

3 . your name. (Kimi no Na wa.)

Dirigida por el genial Makoto Shinkai (El jardín de las palabras) en 2016, esta hermosa historia de amor juvenil demuestra que el amor verdadero y la calidad humana van más allá del tiempo y el espacio. Chécala en Netflix ahora mismo y disfruta de una de las bandas sonoras y animaciones más hermosas en la historia del anime.

4 . En este rincón del mundo (In This Corner of the World)

Acreedora a más de 40 premios a nivel mundial y poseedora del récord Guinness a la película que se ha exhibido en salas durante más de 3 años, Kono Sekai no Katasumi ni es la obra maestra del director japonés Sunao Katabuchi que narra la historia de Suzu y su pequeña familia durante los terribles estragos de la Segunda Guerra Mundial… sólo que si la crudeza de la tumba delas luciérnagas. Una historia muy entrañable y familiar.

5 . Ponyo en el acantilado (Gake no ue no Ponyo)

Otra maravilla de Studio Ghibli que aún no llega a Netflix, pero lo hará a finales del mes de Abril. La multipremiada película de 2008 cuenta la historia de una linda sirenita llamada Brunilda que se rebela a sus padres y escapa al mundo de la superficie, haciéndose amiga de un niño de 5 años llamado Sosuke, quien la nombra Ponyo. ¡Vaya película tan hermosa, te hará sentir muy feliz de principio a fin!

6 . Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (y la OVA especial de 34 minutos)

Tanto la OVA del año pasado (que se coloca entre los episodios 4 y 5 de la 1ra temporada) como el spinoff que está por llegar a Netflix tras un bonito paso por salas de cine latinas, estas historias de Violet Evergarden te gustarán y harán sentir muy bien por sus notables valores humanos. ¡Nos encantas, Violet!

7 . La chica que saltaba a través del tiempo (Toki wo Kakeru Shōjo)

El genial Mamoru Hosoda nos dio una hermosa película en 2006 que sigue siendo trascendente y entrañable hoy en día. Esta es la historia de una estudiante de secundaria que descubre que puede saltar al pasado, lo cual comienza a convertirse en un problema cuando altera cosas que no deberían moverse.

8 . A Silent Voice (Koe no Katachi)

Otra joya que llega a los mas profundos sentimientos humanos es esta maravilla de Naoko Yamada, que cuenta la historia de dos jóvenes –ella muda, el otro un vulgar bullie– quienes al crecer viven experiencias que eventualmente los unen. ¡Mucho qué aprender y bonitos sentimientos en esta maravilla de 2016!

9 . El castillo vagabundo (Howl no Ugoku Shiro)

Hayao Miyazaki entregó esta maravilla en 2005, la cual propició miles de críticas a La Academia por haberla ignorado en los premios Oscar de aquellos días. La historia de una chica que es transformada en anciana por una bruja para luego vivir con un singular mago en un castillo que camina es simplemente genial y te hará olvidar por un rato todos tus problemas. ¡Vaya hermosa banda sonora!

10 . Shiki Oriori: Sabores de la juventud

Esta gema del anime contemporáneo cuenta tres historias que relacionan a sus protagonistas con la memoria sensorial de la comida. Ubicadas en China (¡vaya timing!) estas historias humanas te harán comprender muchas cosas de las relaciones interpersonales, y seguro te dejarán una o dos bonitas lecciones. ¡Vela en familia!