Las mejores 11 antologías de terror

Antologías de culto como The Twilight Zone y Alfred Hitchcock Presenta sin duda han marcado un gran precedente y sus historias han influenciado no solo a los amantes del terror sino a las obras de reconocidos cineastas y escritores. Gracias a su impacto en la televisión, han surgido toda una variedad de ficciones compuestas por relatos independientes y autoconclusivos y hoy en día podemos hablar del boom de las series de antología.

1 . Masters of Horror

2 . Hammer House of Horrors

La serie de los Estudios Hammer, un clásico de los filmes de terror clase B de mediados del siglo XX, hizo su incursión en la televisión británica en 1980 con esta antología de 13 capítulos repleto de cultos satánicos, brujería, hombres lobo y otras criaturas fieles a su estilo. También incluyó historias sobre asesinos seriales y caníbales. Los episodios contaron con las actuaciones de artistas reconocidos de la Hammer como Peter Cushing, Brian Cox y Denholm Elliot. Entre los relatos más destacados se encuentran The Silent Scream (El grito silencioso) y The House That Bled to Death (La casa que sangró hasta morir).