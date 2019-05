Las mejores 5 peleas del mejor anime de la historia – Dragon Ball

5 . Goku vs Freezer

4 . Gohan vs Cell

3 . Goku vs Hit

Otra de las grandes batallas de DB Super. El personaje de Hit es fantástico, uno de los mejores de esta saga, con un poder impresionante y una personalidad única que contrasta a la perfección con la de Goku.

A diferencia de las anteriores, aquí nuestro héroe no se enfrenta contra un villano, sino simplemente con un rival en este torneo de las artes marciales. Sabíamos que era muy poderoso, pero no teníamos idea de cuanto. Hit termina llevando a Goku hasta su límite, haciendo incluso que arriesgue su vida al probar un nuevo poder que aún no sabía controlar.

Debido al salto del tiempo que usa el hombre de violeta la pelea se siente muy diferente a las demás y las reacciones de él cuando ve a Goku descifrar sus trucos son incomparables.