Las mejores canciones de la serie – Los Simpson

Sir Patrick Stewart , la voz del número uno en el episodio, dijo una vez que su trabajo en The Simpsons fue uno de sus momentos favoritos de televisión. No está nada mal teniendo en cuenta el impresionante catálogo de trabajo que Stewart ha acumulado en sus décadas de trabajo.

4 . See my vest

Burns es una parte tan integral del espectáculo, involucrado en muchísimos momentos geniales y See My Vest sin duda es uno de ellos. Es una gran canción acompañada de una coreografía fenomenal. Burns quiere hacer un abrigo con los dálmatas y la revelación no tiene por qué ser un largo número musical, pero lo es, por suerte.

La canción es una parodia del tema de Beauty and The Beast, Be Our Guest y se usa para mostrar todos los trajes extraños y maravillosos que Burns ha hecho de varios animales. Se siente fuera de lugar para Monty, quizás por eso funciona tan bien.