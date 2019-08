GLOW se ha convertido en otro éxito de Netflix y este 9 de Agosto de 2019 llega la tercera temporada. La serie que tiene como productora a la creadora de Orange Is The New Black y sigue la misma línea: contar historias muchas veces complejas de diversas mujeres de manera cómica.

En la segunda temporada vimos a las chicas alcanzar la gloria en cierta forma, y en esta tercera temporada comenzarán un nuevo camino en Las Vegas: deberán continuar su show a la par de buscar la manera de pasar esta estadía lo mejor posible.

Dentro del show, todos tenemos a nuestros favoritos. Es así que, mientras contamos los días para su estreno, les dejamos las 7 mejores luchadoras que tiene el show.