Las mejores opciones para interpretar a Adam Warlock

En el final de Guardian of the Galxy vol.2 , insinuaron en gran medida a uno de los personajes cósmicos más grandes de Marvel : Adam Warlock . Aún no tenemos nada confirmado, pero suponemos que Warlock será una parte muy importante en la nueva fase del MCU , y teniendo en cuenta la vuelta de James Gunn a Marvel , probablemente habrá un seguimiento de este hilo.

5 . Brad Pitt

4 . Joel Kinnaman

3 . Kit Harington

Con Adam Warlock básicamente siendo el guerrero heroico por defecto de Marvel (por fuera de Captain America), Harrington sería una elección fantástica para el papel, tanto desde el punto de vista visual como de actuación.

El espacio sería un escenario muy diferente para el actor, claro, puesto que en Game of Thrones no había tantas cosas locas como en Guardianes, pero sería muy interesante verlo trabajar en una película tan particular como Guardians of the Glaxy Vol.3.