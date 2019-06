Las mejores opciones para interpretar a Robin en la película

Robert Pattinson finalmente ha sido confirmado como Bruce Wayne en The Batman de Matt Reeves, y la recepción ha sido en su mayoría positiva. Ahora, sin embargo, es el momento de mirar hacia el futuro y al potencial compañero de Pattinson: Robin. Hay una amplia gama de actores que podrían desempeñar el papel, según la visión de Reeves. Con un Batman más joven, ¿veremos también a un Robin más joven, o un personaje de estilo Nightwing mucho más cercano a su mentor? Fantasiemos con algunos de estos castings para el personaje.

5 . Thomas Brodie Sangster

Thomas Brodie-Sangster obviamente bebió de la fuente de la eterna juventud en algún momento durante su infancia. La estrella de Maze Runner aparenta siempre de 13 años cumpliendo 30 el año que viene.

Con eso en mente, es lo suficientemente versátil como para jugar varias versiones de Robin, dependiendo de lo que está buscando exactamente Matt Reeves. Sin embargo, no es sólo eso, hay muchas más razones por las que podría ser un Robin adecuado. Su aspecto juvenil constituye la mayor parte de su reputación, pero no es por falta de habilidades actorales. Tuvo roles secundarios en Game Of Thrones (uno muy complicado por cierto), Star Wars y Wolf Hall. Tiene un catálogo envidiable de películas donde ha participado, mucha experiencia y el aspecto juvenil que caracteriza a Robin.

4 . Logan Lerman

Logan Lerman es otro actor bendecido con una cara eternamente juvenil, y es posiblemente el aspecto más cercano al clásico de Dick Grayson, si Reeves en verdad opta por el Robin original y mantiene la imagen tradicional.

Lerman tiene solo 26 años, pero tiene una filmografía de una estrella 10 años mayor que él. Aunque no es un nombre familiar para la mayoría, probablemente esté a punto de convertirse en uno, participando en varios géneros. Aunque Percy Jackson no fue tan exitoso como Harry Potter, Hunger Games o el propio Crepúsculo de Robert Pattinson, lo hizo lo suficientemente bien como para lograr una secuela. Que Lerman lo haya protagonizado a una edad tan joven es ciertamente algo que aumentará sus posibilidades de convertirse en Robin. Además, también estuvo en dramas angustiosos como Stuck In Love, The Perks Of Being A Wallflower y Fury, por nombrar algunos films. Lo que sea que el papel le pida, estaría a la altura de la tarea.

3 . Dylan Minnette

Dylan Minnette es más reconocible por su papel en 13 Reasons Why. La primera temporada en particular fue enorme, y el poder estrella de Minnette (junto con la co-estrella Kathrine Langford) se disparó de un día para el otro. Minnette atrajo con la ingenuidad y vulnerabilidad de Clay, y eso es perfecto para un Robin joven.

Sin embargo, incluso con solo 22 años, tiene más para destacar en su catálogo. Es cierto que la mayoría son roles secundarios, pero va en la dirección correcta. Ha trabajado con el director Matt Reeves antes, en la película de terror de culto Let Me In. Pero Reeves no es el único director con gran talento con el que Minnette ha trabajado en su corta carrera: apareció bajo la mirada de Denis Villeneuve en Prisoners y Jason Reitman en Labor Day.

2 . Josh Hutcherson

Hutcherson está acostumbrado a desempeñar el papel secundario en una importante franquicia, por ejemplo, junto a Jennifer Lawrence en The Hunger Games. Le va bien en eso. ¿Por qué? Robin, obviamente, también jugará un papel secundario para Batman, y eso es antes de que incluyamos a los tipos malos. Quien obtenga el papel tendrá que brillar con las escasas posibilidades que tenga, y eso es algo que Hutcherson ciertamente sabe hacer.

Incluso sacando a The Hunger Games de la ecuación, ha tenido una impresionante filmografía para un joven de 26 años. Tuvo papeles principales en la aventura animada Epic y junto a Dwayne Johnson en Journey 2, así como partes de apoyo en The Kids Are Alright y The Disaster Artist. Curiosamente, después de los Juegos del Hambre, ha asumido roles mucho más riesgosos, especialmente en la serie Hulu titulada Future Man, y está obteniendo excelentes críticas por su apasionada y entusiasta actuación.

1 . Maisie Williams

Maisie Williams sin duda sería un casting controvertido, ya que Robin es mayormente masculino en los cómics. Sin embargo, hay una versión femenina del personaje, y después de cuatro candidatos masculinos, vale la pena considerar a las damas. Carrie Kelley fue Robin en la famosa saga Dark Knight de Frank Miller, mientras que también Stephanie Brown se convirtió en Batgirl.

Hay una gran cantidad de mujeres que podrían ocupar el puesto, pero Maisie Williams es una mujer de renombre a esta altura gracias a Arya Stark. Además, acumula un papel recurrente en Doctor Who, así como también en Cyberbully, iBoy y The New Mutants. Ella es la más joven de la lista y tiene experiencia a través de Game Of Thrones y Doctor Who interpretando a un personaje robinesco, por lo que si van por Kelley o Brown, el papel está hecho para ella.