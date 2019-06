Las mejores peleas del Universo Cinemático de Marvel

Con la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe a punto de concluir con Spider-Man: Far From Home en Julio , es hora de que echemos un vistazo a la increíble Saga Infinity : desde la primera batalla entre Iron Man y Obadiah Stane hasta el gigantesco enfrentamiento con Thanos , hemos sido llevados a un viaje cinematográfico monumental como nunca antes.

5 . El Cap en el ascensor

Cuando el Capitán América se entera de la profunda infiltración de Hidra en SHIELD , se da cuenta de que no puede confiar en nadie. Cuando entra en un ascensor con una docena de agentes, la tensión es palpable. Después de algunas bromas falsas entre Steve y los matones, se desata una pelea que es una de las más singulares que hemos visto en una película de superhéroes. Normalmente estas peleas se llevan a cabo en espacios abiertos donde los personajes pueden ser derribados, reagruparse y volver, pero no aquí.

4 . Hulkbuster vs Hulk

3 . Cap y Bucky vs Iron Man

2 . Team Cap vs Team Tony

No solo fue la introducción del Spider-Man de Tom Holland, que no podría haber funcionado mejor, sino que finalmente vimos a Giant-Man, Hawkeye vs Black Widow, Capitán América vs Black Panther, y terminó con Vision accidentalmente cortando las alas de War Machine y paralizándolo. Incluso conseguimos la unión de Cap y Spidey.

Fue épico, divertido, dramático y lleno de referencias hasta el punto de que parecía haber sido escrito por los mismos fanáticos. ¿Qué más podríamos pedir?