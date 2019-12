Las mejores películas de Scorsese con De Niro como protagonista

The Irishman ya se estrenó en Netflix y no es la primera vez que estos dos iconos del cine se unan para un nuevo clásico. Cada vez que De Niro y Scorsese se juntan para una nueva película nace un éxito. Así de alta es la vara para The Irishman. Si la vieron me darán la razón…

Y para demostrarles que no exageramos, aquí están algunos ejemplos, sacando la recientemente estrenada.