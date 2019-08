Las mejores películas de The Rock hasta hoy

Dwayne Johnson es uno de los actores mejores pagos de Hollywood y su nombre tiene tanta fuerza en el mercado que cada film que protagoniza termina siendo uno de los más esperados del año. Hobbs and Shaw no fue la excepción, por supuesto, pero ¿fue mejor que las otras cintas que él ha protagonizado? Veamos.

La nueva película de la franquicia de Fast and Furious fue otro éxito de taquilla durante este año. The Rock lo hizo de nuevo.

5 . Rampage (2018)

La historia no es la gran cosa, el personaje de Rocky es amigo de un gorila blanco que luego se transforma en un monstruo gigante e histérico junto a un lobo y un cocodrilo. Al final, tenemos una lucha entre estos tres animales. O, mejor dicho, The Rock lucha contra los tres y termina ganado porque bueno, es The Rock .

4 . Fast and Furious 7 (2015)

3 . Pain and Gain (2013)

Michael Bay no es uno de mis preferidos, de hecho diría que no he disfrutado una o dos de sus películas solamente, pero Pain and Gain es fácilmente lo mejor que ha hecho en su vida: el extraño humor de la película, la crítica a la fragilidad masculina y la ridiculización de este tipo de hombres es una apuesta muy interesante por parte de él.