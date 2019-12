Las mejores películas navideñas disponibles en Amazon Prime

1 . Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas (2000)

El Grinch para nosotros los latinoamericanos, puede ser un clásico inolvidable para los que nacimos en los 90 , pero quizás la nueva generación no la conoce tanto. Esta es una buena oportunidad de presentárselas si tienen Amazon .

2 . Deck the Halls (2006)

Matthew Broderick y Danny DeVito protagonizan este clásico navideño que, puede no ser de lo más creativo, pero te vas a reír de principio a fin, y más si ya te tomaste unas cuantas copas de sidra.

3 . The Holiday (2006)

4 . Love Actually (2003)

¿Es esta la película navideña por excelencia? Ciertamente hay muchos que pueden argumentar que si, entre otras cosas porque su elenco es maravilloso, las historias son hermosas y también nos dejó memes. No es una Navidad de verdad si no vemos Love Actually aunque sea una vez, está escrito en La Biblia o en algunas de esas cosas.