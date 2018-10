Las mejores series que fueron secuelas de películas

En este conteo no incluyo aquellas series que son remakes de famosas películas ( Westworld o Lethal Weapon , por ejemplo), pero si aquellas que continúan con el éxito sean secuelas, precuelas o spin−off que abren la posibilidad de ver nuevamente aquellos actores reinterpretando personajes sin cambios de cara.

1 . Agents of SHIELD

2 . El Exorcista

La serie incluye también la participación de una adulta Regan (aunque no interpretada por Linda Blair ), quien cambió su nombre a Angela y deberá dejar su vida de esposa y madre para enfrentar a sus fantasmas del pasado que están de regreso.

3 . Ash vs Evil Dead

Producida por su creador Sam Raimi para Starz , no solo contó con Campbell de regreso, sino también con Ellen Sandweiss como Cheryl . Lamentablemente esta serie secuela fue cancelada luego de tres temporadas. ¿La razón? Pese a respetar la esencia de las películas, los números no acompañaron.

30 años después de los sucesos de Ejército de las tinieblas ( Army of Darkness , 1992 ), Ash regresa a las andadas (y Bruce Campbell también en su histórico rol) un poco traumado por los hechos de las películas.

4 . American Summer Hot

De la mano de Netflix , no solo se ocupó de crear una precuela del filme estrenado en 2001 , sino que la segunda temporada funcionó como secuela del filme. Lo mejor de este caso fue que gran parte del elenco volvió a interpretar a sus personajes incluso de jóvenes, aunque Bradley Cooper en la segunda temporada fue sustituido por Adam Scott debido a sus tiempos.

5 . Cobra Kai

Lo que los fans querían y una premisa que se adelantó en How I met your mother (8×22). Centrado esta vez en cómo repercutió para Johnny su derrota en el torneo que tuvo lugar durante la primera película de Karate Kid, tuvieron que pasar tres secuelas, una olvidable serie animada y una remake que no muchos recuerdan para que el enfrentamiento entre Daniel San y Johnny vuelva a surgir 30 años después a través de Youtube Red.

¿Lo mejor? William Zabka y Ralph Maccio reinterpretan a sus personajes, además de ser productores ejecutivos junto a Will Smith quien irónicamente había ejercido su rol en la remake. Homenajes y nostalgia por doquier donde las enseñanzas del maestro Miyagi viven más que nunca.