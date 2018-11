El mundo de Hilda , la animación de Netflix basada en la novela gráfica de Luke Pearson , está plagado de criaturas mágicas. La pequeña niña de pelo azul entablará todo tipo de relaciones con ellas, demostrando no solo su capacidad para hacer amigos, sino también su valentía.

1 . Trols

¡La criatura más temida por todos en el mundo de Hilda ! La mitología cuenta que, mientras les dé el sol, serán de piedra, pero una vez que este se oculte, cobrarán vida y arrasarán con todo. Sin embargo, gracias a nuestra protagonista, descubriremos que no son tan feroces y despiadados.

2 . Elfos

3 . Gigantes

4 . Wood Guy

5 . Thunderbird o “El gran cuervo”

6 . Marras

7 . Vittra

Estas criaturas están más cerca de ser plantas que criaturas. Suelen dormir profundamente bajo tierra, pero una vez al año se acercan a la superficie para recibir los rayos del sol. Además, tienen un olor bastante particular, similar al de las cebollas.

8 . Tide Mice

Estos ratoncitos de apariencia adorable que, mediante un hechizo, ayudan a mejorar la suerte de las personas, pueden terminar convirtiéndose en una pesadilla si no se revierte dicho hechizo antes de los treinta días: ¡devorarán el alma del portador!

9 . Fantasmas

10 . The Rat King

11 . Lindworm

12 . Espíritu del agua

13 . Espíritus del clima

14 . La casa en el bosque

Tal vez no sea una criatura, pero sin duda tiene mucha magia en su interior. Esta misteriosa cabaña es capaz de cumplirle los sueños a todo aquel que ingrese en ella para así poder retenerlo. Además, puede transformarse en un laberinto, para que aquellos que ingresaron no puedan salir.

15 . Nisse

Estas entidades son como pequeños gnomos que viven en las casa de la gente. En realidad, no viven en las casas, sino en los espacios vacíos de estas, esos espacios desperdiciados que nosotros, simples mortales, no vemos. Se cree que custodian los hogares, pero cuando uno de ellos entra en el territorio del otro, son muy territoriales y se vuelven agresivos. Una vez desterrados por los dueños de casa, no pueden volver. ¿Su gran temor? Utilizar los espacios vacíos del exterior, ya que podrían perderse para siempre.