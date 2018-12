Las muertes más dolorosas e impactantes de 2018

Estamos a unos días de despedirnos del 2018 y aún no podemos superar las muertes de innumerables queridos personajes de nuestras series favoritas. Algunas nos llegaron más que otras al corazón ya sea porque fueron inesperadas o resultaron muy explícitas. Por ese motivo, después de recopilar lo mejor y lo peor del año en el mundo de las series, decidimos hacer nuestra lista de las 10 muertes más dolorosas e impactantes del 2018. ¿A quién más agregarías?

10 . Nick en Fear The Walking Dead

La muerte de este personaje nos dolió mucho porque fue el propio actor que lo interpretaba, Frank Dillane, quien pidió salir del programa. Nick, uno de los pocos personajes originales que quedaban en la serie, murió por un disparo directo en el pecho que fue perpetuado por el grupo de sobrevivientes hostiles.

9 . Martin Riggs en Lethal Weapon

Su muerte nos sorprendió a todos porque era uno de los 2 personajes principales de esta adaptación de FOX. ¿El motivo? Clayne Crawford fue despedido luego de que se presentaran acusaciones en contra suya por mal comportamiento en el set. Su personaje recibió un disparo al final de la primera temporada y fue declarado muerto en la premiere de la segunda entrega.

8 . Nell Crain en The Haunting Of The Hill House

Aunque en los primeros episodios supimos de su muerte, el camino que recorrimos para enterarnos del porqué de su desenlace fue doloroso. La menor de los Crain tuvo que sufrir la pérdida de su madre y luego la de su esposo para al final descubrir que era atormentada por su propio fantasma.

7 . Jesus en The Walking Dead

Nosotros esperábamos más la muerte de Rick que la de este personaje porque meses atrás se había anunciado la salida de Andrew Lincoln de la serie. Desafortunadamente Jesus murió por una apuñalada de un Susurrador, y Aaron fue quien sostuvo su cadáver mientras los sobrevivientes se daban cuenta de la nueva amenaza.

6 . Alan Pangborn en Castle Rock

La serie de Hulu basada en el universo de Stephen King, nos sorprendió este año no solo por su brillante historia sino también por la manera en que murió uno de los personajes principales. Ruth, al estar atrapada en su enfermedad y con The kid, dispara accidentalmente al amor de su vida, Alan, matándolo.

5 . Eden en The Handmaid’s Tale

Si bien odiamos en un principio a esta chica de Gilead, con el paso de los episodios nos dimos cuenta que no era así. Al igual que todas las mujeres en esta distopía, Eden era una víctima, y su impactante muerte sirvió para que Serena se cuestionara sus creencias y dejara ir a June y su bebé.

4 . Dr. Hugh Culber en Star Trek: Discovery

Una de los decesos que más nos dolió fue el de Hugh Culber, tripulante y médico de la nave Discovery. Este personaje murió a manos de Tyler mientras estaba poseído por un Klingon. Esto significó el final de la primera pareja homosexual de la franquicia.

3 . Jack Pearson en This Is Us

Aunque sabíamos desde hace mucho sobre su muerte, ver por fin cómo ocurrió nos partió el corazón. Jack salvó a su familia de un incendio, pero sufrió un paro en el hospital por la inhalación del humo.

2 . Frank Underwood en House Of Cards

No, nunca vimos su muerte en pantalla, pero les aseguramos que fue de lo más comentado del año. Al igual que el actor que ocupa el puesto número 9, la muerte de este personaje ocurrió por motivos ajenos a la serie. Netflix despidió a Kevin Spacey tras las múltiples acusaciones sobre abuso sexual que se habían presentado en su contra. Como consecuencia, se escribió una última temporada de la serie sin él como lógico protagonista.

1 . Michael Langdon en American Horror Story: Apocalypse