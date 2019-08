Las novedades de Space para agosto

1 . Into the Dark: School Spirit

2 . Maratón de Into the Dark

El viernes 2 de agosto a las 22.30 tendremos muchos episodios para ser introducidos a la oscuridad.

Cada fiesta resulta una pesadilla en la franquicia Into the Dark. Aquí veremos: Culture Shock (La frontera), They Come Knocking (Carretera maldita), Flesh & Blood (De carne y hueso), Down (En caída), New Year, New You (Año nuevo macabro), Treehouse (La casa del árbol) y I’m Just Fucking with You (Broma siniestra).