Las novedades de TNT Series para julio

1 . I am the Night

Una miniserie basada en hechos reales y que llega como estreno el lunes 22 de julio, a las 23.30. En I am the Night, Pat (India Eisley) descubre de un día para el otro que no es quien creía ser y que su madre la adoptó al momento de nacer. El programa también lo protagoniza Chris Pine.

En una época marcada por los conflictos raciales, su adolescencia y su necesidad de encajar en el mundo, ella comienza a investigar su pasado, descubre que su verdadero nombre es Fauna Hodel e inicia un camino donde irá armando su pasado pieza por pieza. Sin embargo, esto le entrega la certeza de que su verdadera familia es peligrosa y que su anterior vida, a pesar de las precariedades, era mejor de lo que creía.