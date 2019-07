Las parejas más memorables que hemos visto en el Grey – Sloan Memorial Hospital – Grey’s Anatomy

8 . Christina y Burke

7 . Izzie y Alex

Actualmente Alex está casado con Jo y los adoramos, pero es imposible no recordar a Alex enamorado de Izzie . Al principio estos dos se odiaban (¿quién no odiaba a Alex en las primeras temporadas de la serie?), pero poco a poco su relación se fue forjando hasta el punto de casarse.

6 . Derek y Addison

Sin esta pareja simplemente no podría existir lo que hoy conocemos como Grey’s Anatomy . Sabemos que ambos se conocieron mientras estudiaban medicina y eran la pareja perfecta hasta que la monotonía llegó: Derek se enfocó en su trabajo y Addison en el mejor amigo de Derek , Mark .

5 . Callie y Arizona

4 . Christina y Owen

Esta pareja es la definición perfecta de querer estar con alguien pero saber que esa persona no es para ti y te hace daño. Los dos deseaban cosas muy diferentes: Christina enfocada en su carrera y Owen familiero a más no poder. Al final solo quedan los recuerdos de lo que fue y la conexión que tuvieron.

3 . April y Jackson

2 . Lexie y Mark

La pequeña Lexie fue quien ganó el corazón del Doctor Apuesto. Para el amor simplemente no existe edad; vimos a ambos tratar de resistir sus impulsos y mantenerse alejados, pero esto claramente no funcionó. Lexie y Mark una de las parejas que más tiempo vimos en la pantalla sin tanto drama. Desafortunadamente a Shonda no le gustó esa idea y sentenció el final de ambos personajes en el accidente de avión.