Las películas de 2020 que sin dudas superarán los mil millones de dólares en recaudación

1 . Fast and Furious 9

Furious 7 y The Fate of the Furious superaron los mil millones con facilidad, y hay pocas razones para dudar de que Fast 9 no cumpla con ello. Especialmente teniendo en cuenta que se convirtió en una de las franquicias de acción más entretenidas de la última década.

Fast 9 es la penúltima película de la saga principal. Este será un principio del fin para la saga y seguramente los fans no se la querrán perder. Lo único que quizás le impediría llegar a esta marca es que se estrena en mayo, un mes con mucha competencia, pero con la promoción adecuada lo logrará.