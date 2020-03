Las películas de acción que se merecen YA una secuela #1

1 . Barb Wire

Es un futuro no muy lejano, bueno, 2017, la Segunda Guerra Civil Americana está en marcha y el último lugar seguro en el país es Fort Steel Harbor. Si quieres llegar vivo, necesitarás los servicios de Barb Wire (Pamela Anderson), la dueña de un club nocturno que luce como una cazadora de recompensas en un mes lento y matará a cualquier hombre que la llame “bebé”.

Si bien es fácil burlarse de Anderson, su personaje es básicamente una dominatrix con una ametralladora, en cuyo respecto está bien echada y con ella a la cabeza, sabes que no habrá discursos largos y aburridos. Incluso Roger Ebert admitió que la película “tiene un alto nivel de energía y un sentido de diversión trastornada”, y ¿quién es usted para discutir con un crítico ganador del Premio Pulitzer?

Tomando sus señales visuales de la adaptación anterior del cómic The Crow, Barb Wire sabe que no es Richard III y nunca intenta tomarse en serio. Promete un momento divertido y lo ofrece. ¿Qué es no gustar?