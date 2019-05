Las películas de Guy Ritchie, de la peor a la mejor

9 . Swept Away (2003)

En alguna época Madonna fue sex symbol (antes de convertirse en la abuelita cool que ahora es :P) y estuvo casada con este director inglés. Él trataba de sacar a flote sus proyectos personales y la época en la que estuvo casado con Madonna dio como resultado una insufrible y penosa película acerca de unos náufragos que intentaba ser una comedia romántica pero no cuajaba del todo. Aunque la cinematografía y la dirección se podían rescatar, la química entre los personajes y el guión fueron malísimos.

8 . King Arthur: Legend of the Sword (2017)

El intento por modernizar la historia del Rey Arturo funciona pero a nivel muy superficial, convirtiéndola en una película genérica. Eso sí, está llena de secuencias de acción , peleas, sangre. Una gran producción con una edición muy dinámica pero carente de corazón. Si bien no es mala, pasa sin pena ni gloria.

7 . Revolver (2005)

Una película diferente, con un guión muy inteligente. Vemos a un Jason Statham luchar contra el mundo criminal mientras intentamosreconstruir los últimos 3 días de su vida. Sin embargo, a lo largo de la trama vemos que todo está revuelto (el recuento no es lineal); por eso, si parpadeas, podrías perderte, lo que hace la película un poco pesada.

6 . Rocknrolla (2009)

5 . The Man from U.N.C.L.E. (2015)

Tomar una mítica serie sesentera y ponerle estilo propio no es una tarea fácil. Sin embargo, Guy Ritchie sale bien librado en The Man from U.N.C.L.E., un entretenido acercamiento y reconstrucción del espíritu de la Guerra Fría. A diferencia de Rey Arturo, esta película tiene ese sello vintage y a la vez moderno, combinado con el sello característico de las secuencias de acción de Ritchie.