Las películas más importantes que fueron canceladas durante 2019

Luego de la unión entre Disney y Fox, el futuro de muchas películas quedó en el aire. Una gran cantidad de reboots y secuelas que estaban en desarrollo terminaron siendo canceladas o pateadas para más adelante producto de esto. No obstante, este no es el único factor: otros films, que no estaban relacionados a estos estudios, también sufrieron su discontinuación debido a diferentes razones.

Cada una de estas películas planeadas tenía el potencial de convertirse en un éxito de taquilla, sin embargo, las cosas cambiaron. Veamos de qué estamos hablando.