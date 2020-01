Las peores cosas que ha hecho el Soldado del Invierno – The Falcon and The Winter Soldier

Ahora todos amamos a Bucky: logró independizarse de Hydra y se ganó el respeto de los Avengers, pero las cosas no fueron siempre así. Tanto en los cómics como en el cine ha sido parte de momentos desagradables.

Con The Falcon and The Winter Soldier cerca de debutar en Disney+, es un buen momento para entrar en el placard de Bucky Barnes y ver cuántos muertos tiene en el clóset.