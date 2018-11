Si aún no le has dado una oportunidad, acá te dejamos 6 poderosas razones que te harán querer verla de inmediato.

Creada y escrita por Jed Mercurio ( Line of Duty ) para la BBC , el thriller dio mucho de qué hablar desde su estreno, convirtiéndose en la serie más vista de la cadena desde 2010 .

1 . Trama adictiva

Desde el primer episodio, la historia de Budd te dejará al filo de tu asiento. Sí, no exageramos al decir que tu corazón latirá al 1000 por hora y te morderás las uñas tratando de descubrir quién o quiénes están detrás de esta conspiración.

2 . Es la serie más vista en Reino Unido

Como ya mencionábamos en nuestra introducción, es sorprendente leer las estadísticas y conocer el número de televidentes que alcanzó la serie en su país de origen. Bodyguard es la serie con la mayor audiencia registrada para un programa no deportivo nacional desde 2010. El rating no miente: 17.1 millones de personas no pueden estar equivocadas. Es una serie que todo seriéfilo debe ver.