Las preguntas que deberá responder la segunda temporada – The Mandalorian

Con un episodio final fabuloso que nos dejó un montón de puertas abiertas para lo que se viene, The Mandalorian ahora deberá cumplir y respondernos todo esto:

1 . ¿Qué pasará con Cara y Greef?

Ciertamente queda mucho sin respuesta sobre los personajes que sabemos que regresarán en la segunda temporada, y los dos compañeros de Mando son las mayores incógnitas. Por como terminó la primera temporada, pareciera que no vamos a saber de ellos por un buen tiempo.

Ambos personajes piden que se cuente más de sus historias, especialmente considerando cuán exitosa fue su presentación. Fueron dos de las presencias en pantalla más entretenidas en la primera temporada. Perderlos tan repentinamente dejándolos en Nevarro sería decepcionante. Con suerte The Mandalorian necesitará de su ayuda una vez más en la segunda temporada.

2 . ¿Por qué Gideon tiene el darksaber?

Al concluir la temporada de The Mandalorian se vio un pedazo de historia mandaloriana, peligrosa en manos del malvado Moff Gideon . El darksaber es un arma antigua creada por el Jedi mandaloriano , Tarre Vizsla , que pasó por las manos de muchas personas peligrosas como Darth Maul y Sabine Wren . Esto se muestra bien en The Clone Wars y Rebels , las series animadas de Star Wars .

Pero lo que no sabemos es cómo cayó en manos de Moff Gideon . No sería una sorpresa descubrir que lo robó, pero ¿a quién? ¿Por qué? Tal vez habrá un giro en la historia y Gideon resultará ser un Mandaloriano que se ha pasado al lado oscuro.

3 . ¿Aparecerá una cara conocida?

4 . ¿Por qué quieren a Yoda?

Todo lo que podemos decir con certeza es que Baby Yoda (que en realidad no es Yoda ) debe ser de inmensa importancia para el propio Gideon , ya que está dispuesto a todo para conseguirlo. Quizás descubriremos que algún otro representante del Imperio es quien lo busca ( aquí una teoría ) y Moff Gideon solo es un subordinado.

5 . ¿Cuál es el planeta de Baby Yoda?

Se desconoce de dónde proviene su especie, o incluso cómo se llaman. Que en The Mandalorian se muestre la casa de Baby Yoda , o aunque sea su planeta, sería algo impactante. Esto significaría la primera oportunidad de conocer esa especie, aprender cómo se llaman y por qué están tan en sintonía con la fuerza.

Saber más sobre sus orígenes es una idea tentadora para cualquier fanático de Star Wars, pero no hay garantía de que The Mandalorian llegue a su hogar real. Después de todo, él no tiene la menor idea de dónde está, o cómo llegar allí, sin mencionar el hecho de que tiene que defenderse de Moff Gideon y quién sabe quién más.