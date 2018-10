Las preguntas que dejó The Bridge y que hoy Warning Signs debe responder – The Walking Dead

The Bridge , el segundo episodio de la novena temporada de The Walking Dead nos dejó con algunas y GRANDES grandes preguntas.

Sin embargo, el camino hacia el establecimiento de este objetivo ha estado lejos de ser simple: pensemos en todo lo sucedido, desde los problemas en El Santuario, la muerte de Ken, la ejecución de Gregory … La vida no fue mucho más fácil para Rick en la temporada 9, y menos aún en el segundo episodio ya mencionado: a las crecientes tensiones en Hilltop y Sanctuary que se desbordaron durante la misión del grupo de reconstruir un puente se le sumó el tema de perder la comida de Hilltop en el camino y la desaparición al final de Justin .

El nuevo episodio que se estrena hoy, llamado Warning Signs, debe resolver varias preguntas planteadas, y como Angela Kang parece retomar la vieja magia que tuvo la serie, sin desviarse mucho de un relato lineal, seguramente veremos estos temas resueltos para adentrarnos a continuaciones o nuevos.

Por un lado, y el más presente, como dijimos antes, es quién mató a Justin… Bah, quién está alejando a Los Salvadores de las cercanías de Rick. Recordemos que en The Bridge se dejó en claro que no son pocos los ex hijos de Negan que están desapareciendo. ¿Venganza? ¿Retomar el poder aunque sea asesinando a sus “hermanos”?

Atado a esto, está el tema de Daryl, quien episodio a episodio va demostrando que se está alejando del Nuevo Mundo que Rick quiere construir. Él se enfrentó a Justin, él fue quien lo expulsó ejerciendo su presión en el grupo en general. Sin dudas algo habrá que explicar de esto, y quizás su rol después de la salida del mayor y último Grimes masculino sea mayor… ¿no?