Las preguntas que nos quedaron después del final de la serie – Game of Thrones

1 . ¿Dónde está Drogon?

2 . ¿Por qué Arya no usó su habilidad de robar caras en esta temporada?

Nos sentimos engañados pues, a pesar de que la pequeña Stark pasó mucho tiempo en Bravos para convertirse en no one, en esta temporada no usó una de las mayores habilidades, además del combate, que aprendió. ¿Acaso no era necesario?