Las primeras críticas de la película son mayormente positivas

Como era de esperarse luego de ver los trailers, los críticos de cine que ya tuvieron la suerte de verla, llenaron de elogios al Joker de Phoenix.

Más allá de algunas diferencias, todos han resaltado el trabajo de Joaquin Phoenix. Muchos incluso se animaron a decir que se merece un Oscar, destacando el trabajo físico del actor, que perdió bastante peso para el rol, el compromiso que mostró con sus emociones durante toda la película y lo diferente que es a las últimas versiones que vimos del personaje.

IndieWire e IGN, por ejemplo, también dijeron que habrá un antes y un después en el mundo de las películas basadas en cómics y que este podría ser un nuevo comienzo para DC.

Joker hasta el momento tiene una calificación de 89% en Rotten Tomatoes, 100 en The Guardián, 90 en Variety, 9.7 en IMDb y 10 en IGN.

No obstante, hubo otros que no estuvieron tan de acuerdo con la historia que se contó en el film, calificando al Joker como un héroe ‘incel-friendly’ o como un anti-heroe. Argumentando que la película lo muestra como un hombre incomprendido, poco sociable e intenta que sintamos empatía por este monstruo psicópata. Así que ciertamente no será una producción que pase desapercibida.