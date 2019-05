Las producciones que Disney puede revivir en su nueva plataforma

5 . Zack y Cody

Si bien Dylan y Cole Sprouse ya no pueden interpretar a dos niños traviesos a los que los adultos se pasan retando ya que tienen 26 años, el reboot de su serie podría enfocarse en otra parte.

Dylan y Cole siguieron con su carrera actoral luego de que el show se termine, pero no con mucho éxito, aunque Cole es parte de Riverdale en la actualidad, así que una secuela de Zack y Cody: Gemelos a Bordo , podría significar el revivir de sus carreras.

4 . Lizzie Macguire

Luego de que la serie culmine en 2004, Hilary Duff no tuvo mucha participación dentro de la televisión: hizo alguna que otra participación en algunos shows, pero más bien se dedicó a su carrera musical.

No obstante, del 2015 a la fecha fue protagonista de la serie Younger, donde interpreta a Kelsey Peters y también fue la cara principal de la película The Haunting of Sharon Tate este mismo año, por lo cual nunca se alejó definitivamente de su carrera actoral.