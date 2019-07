Las razones para estar emocionados por la vuelta de nuestro arácnido preferido a la pantalla grande

Aunque inicialmente se pensó que comenzaría la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel , Far From Home realmente funciona como el cierre perfecto para la Fase 3 , además de abrir enormes posibilidades para lo que seguirá. El film unirá lo antiguo y lo nuevo con un nuevo e intrigante reino de posibilidades para el universo de Marvel , y que sea Peter Parker quien nos lleve por esa montaña rusa de emociones es una elección estupenda.

Estamos a horas del estreno mundial de Spider-Man: Far From Home y está claro que esta película se ocupará en gran medida de las consecuencias de Avengers: Endgame .

1 . Vamos a llorar a Tony una última vez

Mientras que Peter Parker , inevitablemente, llorará desconsolado por la pérdida de Tony Stark, el mundo de este Spider-Man joven no sería nada sin la personalidad graciosa y entrañable de Peter y sus amigos. Reunir a Peter con Happy, Ned, MJ y Flash , todos ellos con personalidades cómicas y únicas, dará lugar a algunos momentos de risa y eso servirá mucho para olvidar, en parte, lo triste que fue el final de Endgame .

2 . Respuestas a Endgame

3 . El multiverso

Esto no solo le da una sensación de familiaridad a la audiencia luego del cierre de tantos arcos de personajes importantes en Endgame sino que nos permite acomodarnos en los posibles nuevos problemas y personajes sin tener que cambiar todo al mismo tiempo.

4 . Mysterio

Hay dos cosas emocionantes sobre Mysterio . La primera es el papel fundamental que jugará en la trama de la película. Él puede crear ilusiones para engañar a las personas y que vean lo que realmente no existe. En los cómics es un actor fallido de Hollywood , artista de efectos visuales y especialista en dobles de riesgo que convierte sus poderes de ilusión en actos criminales. Teniendo en cuenta su habilidad para engañar a las personas, es probable que esté mintiendo acerca del multiverso y puede ser que simplemente esté creando ilusiones para manipular aún más las percepciones de líneas de tiempo alternativas. Su personaje será fundamental para entender las consecuencias del viaje en el tiempo y las reglas de este desastre espacio-temporal.

La segunda cosa emocionante acerca de Mysterio es Jake Gyllenhaal . Teniendo en cuenta que estuvo muy cerca de ser Spider-Man en la trilogía protagonizada por Toby Maguire , es reconfortante verlo participar de una película de superhéroes. Además, también se rumoreó que iba a interpretar a Batman antes del casting de Christian Bale , y le ofrecieron el papel de Rick Flag en Suicide Squad . Gyllenhaal no solo es uno de los mejores actores de Hollywood , sino que ha estado esperando su oportunidad para entrar en el mundo de los superhéroes y seguramente dará todo de si para que este sea uno de los mejores villanos del MCU.

5 . La Tierra después del “snap”

Si bien no podemos esperar que Far From Home explore tales repercusiones en profundidad, veremos cómo está el mundo a través de algunas ubicaciones claves. La filmación ha tenido lugar en Nueva York, Londres, Praga y Venecia, por lo que veremos al menos cuatro ciudades donde serán muy visibles las consecuencias de un evento tan monumental.